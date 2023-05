Arzachena verso lo status di città balneare, firmato l’accordo con l’Enit

Il protocollo per un tavolo permanente del G20s.

Buone notizie per l’iter sullo status di ”città balneare” di Arzachena. Recentemente in città è stato siglato il protocollo d’intesa “Per la creazione di un tavolo permanente G20Spiagge per la tutela e valorizzazione turistica ed ambientale delle 26 località balneari più visitate in Italia”.

Roberta Nesto, coordinatrice del network G20Spiagge e Ivana Jelinic, Ceo di Enit, l’Agenzia Nazionale del La coordinatrice del network G20Spiagge, Roberta Nesto, e la CEO di Enit, Ivana Jelinic, hanno rinnovato la loro collaborazione per i prossimi due anni con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema turistico ed ambientale delle spiagge più visitate in Italia attraverso azioni programmate e strategie di investimento e promozione studiate. Il protocollo d’intesa era stato sottoscritto durante il Summit del 2019 a Castiglione della Pescaia.

L’obiettivo.

Verranno create proposte concrete per risolvere problemi comuni riguardanti le spiagge, a livello nazionale, regionale e comunale. Il protocollo prevede lo scambio di analisi, studi e ricerche sul sistema balneare e un confronto regolare su progetti e interventi. La collaborazione coinvolgerà stakeholder pubblici e privati e si concentrerà sulle tematiche del G20Spiagge.

“Il rinnovo del protocollo sancisce la volontà espressa dai Comuni del G20Spiagge – dichiara Roberta Nesto, coordinatrice del G20Spiagge – di continuare un percorso per contribuire “dal basso” all’elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo nazionale. In particolare, ampliando gli ambiti di sostenibilità e di innovazione. La collaborazione con l’ENIT diventa fondamentale anche per perseguire il progetto dello “Status di Città delle Spiagge” che ho avuto il piacere di illustrare, a nome dei colleghi, in un precedente incontro a Roma a Ivana Jelinic”.

Ivana Jelinic, Presidente e Ceo ENIT, sostiene che semplificare la vita alle imprese è fondamentale per far crescere il business e attirare un turismo di qualità. Il Ministero del Turismo sta investendo energie e finanziamenti per garantire che l’Italia diventi un punto di riferimento nel settore turistico. È importante che i sindaci si impegnino a migliorare la qualità della vita e la godibilità delle località, superando la burocrazia. L’obiettivo è crescere insieme facendo squadra e offrendo strumenti di supporto al settore, su base reciproca. Il protocollo firmato rappresenta un’importante opportunità per sviluppare l’offerta turistica e creare un sistema più efficiente.

Le dichiarazioni del sindaco di Arzachena.

“L’obiettivo è condiviso a più livelli e durante questa edizione di Arzachena ne abbiamo avuto ulteriore prova – dice Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena – . Le esigenze dei territori come il nostro sono molteplici, e la presenza dei rappresentanti di Governo e Regioni, di tante delegazioni e l’interesse mostrato dall’ENIT con il rinnovo del protocollo, confermano che siamo sulla giusta strada per dar forma a uno strumento necessario alla gestione ottimale delle nostre località. Vogliamo essere all’avanguardia nel mercato delle vacanze, vogliamo poter rispondere con qualità alle esigenze di turisti e residenti nella gestione dei servizi. Al contempo, vogliamo sviluppare il comparto locale del turismo e dare forza ai nostri imprenditori nell’ottica prioritaria della sostenibilità e della tutela delle coste”.





