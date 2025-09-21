A La Maddalena un episodio di vandalismo si chiude con le scuse dell’autore

Atto di vandalismo al campo da basket di La Maddalena: dopo le polemiche un gesto di responsabilità riaccende la speranza.

Una tranquilla serata di fine estate a Moneta è stata bruscamente interrotta da un atto di vandalismo che ha colpito il nuovo campo da street basket. Il giorno 19 settembre, intorno alle 23:30, un gruppo di ragazzi a bordo di motorini si è radunato nel parcheggio della scuola elementare, creando schiamazzi notturni e un generale disagio per i residenti.

L’incidente non si è limitato ai rumori: l’area è stata segnata da un atto di inciviltà tangibile. Oltre all’utilizzo di fumogeni, un cartello stradale è stato vandalizzato, presumibilmente nel corso di un gioco irresponsabile. Questo gesto gratuito ha scatenato l’immediata reazione della comunità, che si interroga sulle motivazioni di un’azione così sconsiderata.

Di fronte a un simile episodio, le autorità locali hanno scelto di non procedere subito con misure legali, ma hanno lanciato un appello diretto alle famiglie, incoraggiandole a farsi avanti e a trasformare l’errore in un’occasione di crescita. L’obiettivo era che i ragazzi si assumessero la responsabilità, offrendo scuse pubbliche e riparando il danno, ripulendo l’area e sostituendo il cartello.

Il Comune: “Il ragazzo si scusa e risarcirà il danno”

“Pur condannando certi comportamenti, è giusto dar merito a chi ha il coraggio di prendersi le proprie responsabilità – rivelano dal Comune di La Maddalena -. Dopo essersi reso conto del proprio errore, un ragazzo ha espresso il desiderio di scusarsi e ha manifestato la volontà di risarcire il danno fatto, dimostrando che ha compreso il messaggio e si è assunto la responsabilità delle proprie azioni. Questo è un esempio concreto di come un giovane possa affrontare le conseguenze delle proprie azioni in modo costruttivo. Auspichiamo che questo gesto possa far riflettere altri giovani e meno giovani.

Qualcosa ieri è successo mentre qualcosa “poteva succedere”, ovviamente siamo felici che non ci sia stato nulla di irreparabile”.

“Alcuni genitori hanno contattato le istituzioni ed hanno preso formale impegno di organizzare un incontro con tutti i ragazzi. Questo è un bellissimo segnale. Evidenzieremo sicuramente il potenziale pericolo scampato all’interno dello Street basket, ma non li incontreremo solo per bacchettarli – concludono dal Comune -. Al contrario abbiamo voglia di ascoltarli, di capire per cercare di risolvere assieme.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui