Un progetto che unisce natura e creatività

Il monte Limbara si arricchisce di un nuovo sentiero con itinerario culturale che coniuga ambiente e arte contemporanea. Domenica 21 settembre sarà inaugurato ufficialmente il sentiero d’arte “Lungo la via dell’acqua”, un percorso che si snoda tra boschi, sorgenti e rocce granitiche, portando i visitatori dal bosco di sequoie di Vallicciola fino al Museo Organica.

Le opere sul sentiero Limbara

Undici installazioni site-specific accompagneranno i sei chilometri del tracciato. Ogni opera è collocata nei pressi di un elemento idrico – fontane dimenticate, laghetti o ruscelli – per sottolineare la presenza di punti di sosta e riflessione. Il leitmotiv del progetto, curato da Giannella Demuro, è l’amore per la natura e la montagna come luogo di ristoro dagli affanni quotidiani.

Gli artisti coinvolti

Molti autori hanno contribuito con opere ispirate al contesto naturale del Limbara: Pietruccia Bassu, Giusy Calia, Eleonora Desole, Daniela e Francesca Manca, Mauro Morittu, Gianni Nieddu, Sabrina Oppo, Antonella Spanu, Maenas Heart Studio, Antonello Fresu e Igino Panzino. Le loro creazioni dialogano con rocce, acqua e silenzi della montagna, trasformando il percorso in una galleria a cielo aperto.

Arte e turismo sul Limbara

Il progetto, realizzato dal Comune di Tempio in collaborazione con il Museo Organica e il Ceas Tempio, rappresenta il lascito permanente di un’iniziativa che negli ultimi due anni ha visto convegni, mostre, trekking e laboratori. L’appuntamento segna la conclusione del progetto temporaneo e l’avvio di un itinerario stabile, destinato a diventare punto di riferimento per gli amanti dell’escursionismo e dell’arte contemporanea.

