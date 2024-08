Vela Cup Costa Smeralda: al via il grande evento velico nel Golfo di Cugnana

Il Vela Cup Costa Smeralda prende il via il 21 agosto.

Il Golfo di Cugnana si prepara ad accogliere la grande festa della vela con il Vela Cup Costa Smeralda che si terrà mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, con base operativa presso il Marina di Cala dei Sardi. L’evento fa parte di uno dei più prestigiosi circuiti velici a livello nazionale, una serie di regate e veleggiate organizzate dal Giornale della Vela, la storica rivista di settore che dal 1975 racconta il mondo della nautica in Italia.

Al momento sono oltre 40 le imbarcazioni iscritte al Vela Cup di Cala dei Sardi. Tra queste spiccano le Classic Boat, come Vélite II di Nicola Filia, un Baltic 33 del 1976, e Adrenalina, il Corsair F27 del 1993 di Massimo Morandini. Non mancano imbarcazioni iconiche come il leggendario Mumm 30 B-Lex di Benedetta Iovane, costruito nel 1996. A competere ci saranno anche scafi di recente costruzione, tra cui JOYA, un X-56 di Pietro Bernardini, e Felix III, un Beneteau Oceanis 46.1 di Fabrizio Scime.

Gli equipaggi si divideranno tra i più sportivi, che utilizzeranno spi, gennaker e code 0 per gareggiare nella categoria Sport Boat, con imbarcazioni come il Grand Soleil 52 LC Mira di Fortunato Unali e il Solaris 50.2 Enigma di Enea Giacomo Mansutti, e quelli che preferiscono un’esperienza più soft a vele bianche, nella categoria Cruising Boat, come Giuffredo, il Beneteau Oceanis 411 di Salvatore Ruggero Ruggeri.

Ogni imbarcazione gareggerà nella rispettiva categoria, suddivisa per lunghezza e tipologia. Inoltre, tra i partecipanti, gli skipper a bordo dei catamarani Lagoon e delle barche a vela Beneteau si contenderanno i due trofei messi in palio dalla NSS Yachting, dealer italiano dei due marchi e sponsor dell’evento.

L’organizzazione, messa a punto dal Presidente dello Yacht Club Cala dei Sardi Gianfranco Bacchi, prevede un programma molto ricco e interessante. L’evento si apre mercoledì 21 per formalizzare le ultime iscrizioni e con un benvenuto musicale live di “The Wave Band” nello Sky Frontemare di Cala dei Sardi a partire dalle ore 21:00. La mattina del giorno dopo gli ultimi ritardatari potranno completare l’iscrizione sino alle 9:00, alle 9:30 il briefing e alle 11:00 lo start della regata costiera con partenza nelle acque antistanti Porto Rotondo, giro di Mortoriotto e rientro a Cala dei Sardi. Nel pomeriggio, alle 18:30, la presentazione del libro di Maria Monsè. Seguirà la premiazione, la cena sociale e l’after dinner musicale.

