Gli ultras salutano Giuseppe Cozzolino, il grande tifoso di Olbia

Olbia in lutto per la scomparsa di Giuseppe Cozzolino.

La scomparsa di Giuseppe Cozzolino, a causa di un tragico incidente stradale, ha lasciato tutta la città in lutto e oggi si sono tenuti i funerali, con i cori degli ultras. Il 65enne era un grande tifoso ed è per questo che davanti alla chiesa c’erano tutti i rappresentanti del calcio locale a dargli l’ultimo saluto.

Una grande folla, con striscioni, cori e un corteo che si è diretto dalla Sacra Famiglia, dove si è tenuto il funerale alle 17:30, fino allo stadio Bruno Nespoli, nella Curva Mare. La scomparsa di Giuseppe Cozzolino, coinvolto in un incidente frontale sulla strada provinciale 24, che collega Olbia con Loiri Porto San Paolo, ha lasciato un grande vuoto in città, con mondo del calcio, che si stringe attorno alla sua famiglia, rendendo omaggio a un uomo, non solo appassionato per lo sport, ma voluto bene anche per le sue qualità umane.

