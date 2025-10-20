Vendeva alcolici ai minorenni, multato il titolare di un bar a Olbia

La vendita di alcolici ai minorenni di Olbia.

La somministrazione di alcolici a minorenni è costata una sanzione al titolare di un bar del centro di Olbia, dove i carabinieri hanno riscontrato la violazione nel corso di un controllo svolto durante il fine settimana. I militari, impegnati in un servizio di prevenzione e vigilanza nelle aree della movida cittadina, hanno accertato che alcuni ragazzi sotto i diciotto anni erano stati serviti con alcolici e sorpresi mentre li consumavano all’interno del locale. Dopo gli accertamenti, è scattata la sanzione amministrativa a carico del gestore, ritenuto responsabile della mancata osservanza delle normative che vietano la vendita di alcol ai minori.

Numerose le persone identificate nel corso delle verifiche, che si sono svolte in un clima generalmente tranquillo. Solo in rare occasioni i militari sono dovuti intervenire per fronteggiare atteggiamenti di scarsa collaborazione da parte di alcuni cittadini che, fermati per un controllo, avevano inizialmente esitato a mostrare un documento d’identità. La situazione è stata rapidamente riportata alla normalità, consentendo il regolare proseguimento delle operazioni di monitoraggio.

