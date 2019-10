Vengono rinchiusi durante la festa: il compleanno termina con 2 denunce

L’intervento dei carabinieri durante la festa di un 16enne.

I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno deferito due persone, al termine di accertamenti scaturiti dalla festa di compleanno di un 16enne di Vallermosa: violenza privata e lesioni personali i reati contestati.

I fatti si sono svolti nella serata di sabato 5 ottobre: presso il campo comunale di via Saragat a Vallermosa si stava svolgendo una festa in occasioni dei 16 anni di un ragazzo del posto. un 46enne nei paraggi ha iniziato a lamentarsi del comportamento dei giovani per un tono di voce molesto e la musica eccessivamente alta durante i festeggiamenti.

Spazientito, il 46enne, incensurato, si è avvicinato al cancello dell’impianto comunale e ha deciso arbitrariamente di chiudere i minorenni all’interno, mettendo una catena sul cancello di accesso; l’uomo è stato avvicinato da un settantenne parente del festeggiato. L’anziano non solo non è riuscito ai far desistere l’uomo, ma è stato anche colpito dallo stesso.

La situazione è degenerata perché alla festa, tra gli altri, era presente anche un 17enne che, intervenuto in difesa della vittima dell’aggressione, ha colpito al volto il 46enne con due pugni, provocandogli lesioni per un totale di 30 giorni di prognosi.

