I dati della Inarcassa per Olbia e Sassari.

Sono 369 gli ingegneri e 303 gli architetti iscritti all’Albo nel territorio di Olbia e della Gallura. In pratica, un ingegnere con partita iva ogni 710 abitanti ed un architetto con partita iva ogni 677 abitanti. Tra questi il 7% degli ingegneri sono donne contro il 28% delle architette. I liberi professionisti iscritti ad Inarcassa sono 161 per la prima abilitazione professionale e 201 per la seconda.

Discorso simile per Sassari e provincia, dove gli ingegneri iscritti all’Albo sono 878 e gli architetti 522. Tradotto, un ingegnere con partita iva ogni 711 abitanti ed un architetto con partita iva ogni 984 abitanti. Le donne sono nel primo caso il 14%, mentre tra gli architetti il 34%. Nella provincia i liberi professionisti iscritti ad Inarcassa sono 299 e 274.

“È indispensabile costruirsi un percorso previdenziale sin dai primi anni di attività professionale. In un complesso contesto socio-economico, come quello attuale, avere a cuore il proprio futuro è una necessità ineludibile”. È il messaggio del presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, al seminario “Inarcassa e RBM incontrano gli associati” a Olbia, presso il centro congressi Geovillage.

L’incontro, organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti PPC della provincia di Sassari, rientra nel calendario del “Mese dell’Educazione Finanziaria” promosso dal Ministero dell’Economia. L’obiettivo è approfondire le tematiche di welfare, previdenza e tutela della salute per i liberi professionisti; un invito a guardare oltre le incombenze del presente, e a migliorare la conoscenza della materia, rivolto in particolare ai giovani progettisti under 35.

“Abbiamo approntato un sistema di strumenti atti a sostenere gli ingegneri e gli architetti in ogni ambito della loro vita lavorativa e personale – afferma Santoro – dalle indennità di maternità e paternità, ai sussidi per i figli disabili e per le madri con figli in età prescolare e scolare, ai finanziamenti per l’avvio degli studi professionali. A garanzia della solidità dei servizi che eroghiamo, la stabilità finanziaria della nostra Cassa ci permette di assicurare le pensioni per ben oltre i prossimi 50 anni”.

