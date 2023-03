Il vento non abbandona la Gallura, ecco le previsioni per le prossime ore

Le previsioni dopo il forte vento in Gallura.

Il giorno dopo la bufera di vento che ha creato danni e disagi in tutta la Gallura, la situazione sembra in netto miglioramento. Il condizionale è d’obbligo visto che, per le prossime ore, le previsioni meteo annunciano il ritorno del vento forte. Le temperature, invece, oscilleranno tra i 14 gradi di minima e i 21 gradi di massima.

Le previsioni meteo per Olbia.

“A Olbia oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore – affermano i meteorologi di 3bMeteo -. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21 gradi, la minima di 14 gradi. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso”.

Ingenti i danni per il vento forte.

Venerdì e sabato i vigili del fuoco di Olbia, Arzachena e Tempio sono rimasti impegnati per la rimozione di tegole, calcinacci e pensiline pericolanti da abitazioni e attività commerciali. A Padru i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un tetto che era stato scoperchiato. Nella zona di Arzachena la copertura di una struttura privata non aveva retto al vento, cedendo sopra un’auto parcheggiata sotto. Malgrado le numerose richieste di soccorso, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui