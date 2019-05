Via Lituania come una discarica.

Un cumulo di rifiuti abbandonati davanti all’asilo di via Lituania a Olbia, una vera e propria discarica abusiva. Questo mostrano le immagini girate dal consigliere comunale del Movimento cinque stelle Roberto Ferinaio. Un video che diventa l’occasione per parlare dello stato dell’arte del servizio di raccolta rifiuti di Olbia.

“Noi chiediamo all’amministrazione che faccia qualcosa e lo faccia subito per ripulire questa discarica abusiva. – dichiara Ferinaio – Le responsabilità sono tante e sono in capo non solo all’amministrazione, ma anche alle persone che gettano i rifiuti in questo luogo”.

Il M5S propone che il prossimo appalto per l’aggiudicazione del servizio di raccolta differenziata preveda per l’azienda aggiudicatrice l’onere di trovare le persone che non pagano la nettezza urbana. Il ritiro dell’immondizia abbandonata, infatti, non avviene in modo automatico da parte della ditta incaricata. Il contratto tra De Vizia e Comune, secondo quanto riportato dal consigliere pentastellato, considera questo servizio come un extra che viene attivato solamente a seguito di una segnalazione effettuata dai vigili urbani.

Il Movimento cinque stelle di Olbia, quindi, chiede all’amministrazione un serio monitoraggio del territorio, con una mappatura delle discariche abusive identificate. Invita, invece, i cittadini a diventare il sindaco del proprio metro quadro sensibilizzandosi e aiutandosi vicendevolmente nel portare avanti una corretta raccolta differenziata.

(Visited 171 times, 171 visits today)