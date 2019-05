La speranza è quella di vincere almeno un oro

Dal 30 maggio al 2 giugno presso il palazzetto del Villaggio Sportivo Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, si sta svolgerà il Campionato Italiano di Baton Twirling e Majorettes & Coppa Italia, con la partecipazione di 36 club di tutta Italia che hanno superato le varie qualifiche durante la stagione in corso.

La competizione, oltre a proclamare il Campione Italiano nelle varie discipline, serve anche per ottenere la convocazione ai prossimi Campionati Europei Majorettes, che si svolgerànno a Lignano Sabbiadoro nell’ottobre 2019, e al Campionato Mondiale Baton Twirling, che avrà luogo a Eindhoven in Olanda nell’aprile 2020.

Il gruppo Majorettes Tonino Spano Olbia, che nelle precedenti gare regionali dell’anno agonistico in corso ha ottenuto ottimi punteggi aggiudicndosi l’accesso al campionato italiano, presenterà 3 coreografie nella divisione Senior, con 14 ragazze dai 12 ai 21 anni in campo, dodici di Olbia, una di Berchidda e una di Monti. È il secondo anno che il gruppo olbiese partecipa al Campionato Italiano. L’anno scorso le Majorettes di Olbia sono state protagoniste con un terzo posto, due secondi posti e un primo posto.

“Inutile negare che almeno un primo posto speriamo di portarlo a casa – afferma la dirigente Lina Desini -. Se poi non andrà così, ci accontenteremo di aver partecipato. È una grande occasione per un gruppo che si autofinanzia riuscire a partecipare ad un campionato nazionale e importante come questo”.

