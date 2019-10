Viene investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce

I soccorsi.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Macomer, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nel centro della cittadina del marghine in seguito all’investimento di un pedone che si accingeva a far uso delle strisce pedonali della piazza Della Vittoria incrocio con via Sardegna.

I militari dell’Arma hanno prestato i primi soccorsi alla donna che dopo l’investimento è caduta rovinosamente sull’asfalto senza però mai perdere conoscenza. L’investitrice, anch’essa una donna, alla guida di una piccola cilindrata, si è fermata per accertarsi dell’accaduto e soccorrere la malcapitata.

I carabinieri hanno immediatamente attivato il 118 che una volta giunto sul posto ha prestato le cure del caso alla donna che è stata trasporta all’ospedale San Francesco di Nuoro, per essere sottoposta agli esami medici di approfondimento.

I militari dell’Arma hanno proceduto ad effettuare i rilievi e sentire i testimoni per acclarare la dinamica dell’incidente.

