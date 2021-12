Il Natale a La Maddalena.

Presenze record all’inaugurazione della casa di Babbo Natale e del luna park a La Maddalena, con oltre due mila presenze in piazza.

Tanti sopratutto i bambini, che hanno visitato a piccoli gruppi la casetta allestita e i visitatori dal resto della Gallura, grazie anche allo sconto sul prezzo del traghetto. L’organizzazione delle festività natalizie è stata affidata al consigliere Stefano Cossu che ha scelto di affidare la progettazione al Gruppo Camminatale dal quale prende il nome il calendario. Elfi, autoscontri, mercatini e giochi per bambini hanno fatto da cornice allo splendido scenario organizzato nella piazza principale della città.

“In sinergia con il Gruppo Camminatale – afferma il Consigliere Cossu – abbiamo sognato questo momento diventato finalmente realtà. Siamo stati animati fin dal primo giorno dallo stesso obietto, quello di restituire ai bambini la magia del Natale e creare la giusta atmosfera per far rivivere la nostra splendida isola. La grandissima risposta dei cittadini ci ha ripagato di ogni fatica, vedere la piazza gremita di gente come una giornata della stagione estiva, ma soprattutto la felicità dei bambini, è stato emozionante anche per noi grandi. Il Gruppo del Camminatale ha dimostrato una sensibilità ed un entusiasmo fuori dal comune penso che sia stato proprio questo aspetto a fare la vera differenza”.