E’ la seconda residenza in Sardegna.

Gianluca Vacchi starebbe facendo costruire un’altra villa in Sardegna, probabilmente, a quanto risulta, in Costa Smeralda. Sarà la residenza di sua figlia, Blu Jerusalema, che a solo poco più di un anno vanta già un grosso patrimonio. L’influencer ha dichiarato che costerà quasi 15 milioni di euro e sarà il regalo per la sua erede, oltre alle numerose residenze che vanta da Miami a Bologna, passando per Porto Cervo.

La nuova villa, che porterà il nome della figlia, sarà grande 1.200 metri quadrati, con mille di terrazze, un campo da padel, discoteca privata, 2 lodge con suite, 15 camere. L’imprenditore, finito al centro per uno scandalo su presunti maltrattamenti ai suoi dipendenti e protagonista del documentario “Mucho Mas”, ha dichiarato che la sua intenzione è quella di dare a sua figlia una vita di privilegi.

Ma la fortunata bambina di Vacchi ha già una casa a suo nome. Si trova a Miami e si chiama Villa BJV, Blu Jerusalema Vacchi. L’influencer l’ha acquistata durante la pandemia e ha dichiarato di voler abitare là durante gli anni di formazione scolastica della figlia, poiché sarebbe intenzionato a farla studiare nelle migliori scuole degli Stati Uniti.