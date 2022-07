La diga è piena quasi al massimo livello.

In un periodo in cui mezza Italia è in ginocchio per la siccità, e anche in alcuni territori della Sardegna i livelli dei bacini artificiali sono in una situazione critica, la Gallura ha la certezza che questa estate non avrà problemi di approvvigionamento idrico. La diga del Liscia, situata in territorio di Luras in località Calamaiu, infatti, è piena quasi al livello massimo.

La struttura, costruita nel 1962 e collaudata nel 2007 e gestita dall’ENAS, contiene attualmente una riserva di 84milioni di metri cubi d’acqua, che potranno essere utilizzati sia per l’irrigazione che per uso potabile dai comuni serviti, 11 in tutto, in tutta la Gallura, da Santa Teresa alla zona a nord di San Teodoro. La particolare estensione del bacino lo rende inoltre ottima fonte per l’approvvigionamento di eventuali canadair o elicotteri impegnati nella lotta agli incendi.