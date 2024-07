Violento incidente vicino Santa Teresa, ci sono feriti

L’incidente sulla strada per Santa Teresa.

Intorno alle 14 di oggi pomeriggio, sulla strada statale 133 bis nei pressi di Porto Pozzo, si è verificato un violento incidente. Per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo due persone.

Una delle persone coinvolte ha riportato ferite ed è stata prontamente trasportata all’ospedale di Olbia da un’ambulanza del 118-Areus. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta immediatamente la squadra dei vigili del fuoco del presidio estivo di Santa Teresa di Gallura, che ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area per evitare ulteriori pericoli. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire le dinamiche dell’incidente.

La circolazione sulla strada statale 133 bis ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, ma è stata ripristinata poco dopo.

