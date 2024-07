Dolore a Olbia per la scomparsa di Giovanni Spano, aveva 62 anni

L’addio a Giovanni Spano di Olbia.

Olbia si stringe nel cordoglio per dare l’ultimo saluto a Giovanni Spano, venuto a mancare dopo una breve malattia all’età di 62 anni. La città, profondamente colpita, si unisce nel dolore della moglie Antonella Deperu, della madre Lorenza, della sorella Bianca, del suocero Andrea, dei nipoti, dei cognati e di tutti i parenti.

La notizia della scomparsa di Giovanni ha suscitato grande commozione in città. Conosciuto e apprezzato per la sua gentilezza e il suo spirito generoso, era un punto di riferimento per molti, e la sua assenza lascia un vuoto incolmabile.

I funerali si sono svolti sabato 20 luglio alle ore 17 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia. Il corteo è partito dall’ospedale Giovanni Paolo II, dove Giovanni ha trascorso i suoi ultimi giorni.

In seguito al funerale, la famiglia ha espresso il desiderio di ringraziare quanti hanno manifestato il loro affetto e sostegno durante questo difficile momento, chiedendo tuttavia di essere dispensata dalle visite. È un momento di raccoglimento e di intimità per i familiari, che preferiscono vivere il loro dolore in privato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui