Violento incidente alle porte di Olbia, 10 feriti: cosa è successo

L’incidente alle porte di Olbia ha provocato numerosi feriti.

Attimi di paura nel primo pomeriggio a Olbia, dove intorno alle 14 si è verificato un incidente stradale in viale Pittulongu. Per cause in fase di accertamento, tre auto si sono scontrate violentemente e una di queste, a seguito dell’impatto, si è ribaltata. Il bilancio di circa 10 persone ferite.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, arrivati con diverse ambulanze, tra cui una medicalizzata. Dopo aver prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale Giovanni Paolo II per ulteriori accertamenti. Le condizioni dei coinvolti, al momento, non sembrano gravi, ma sono in corso esami diagnostici per escludere eventuali traumi.

A supporto delle operazioni anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato nella gestione dell’emergenza. Tra le persone coinvolte nello scontro c’è una famiglia tedesca in vacanza con i figli, mentre gli altri feriti risultano essere residenti in Sardegna. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della Polizia locale, che stanno ascoltando i presenti al fine di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui