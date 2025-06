La Maddalena e Asinara, aggiudicata la gara per i collegamenti marittimi

Due compagnie marittime vincono la gara per le isole minori della Sardegna.

Dopo anni di gare andate deserte, tornano a essere garantiti i collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori: La Maddalena, l’Asinara e San Pietro. La Direzione Generale dei Trasporti dell’Assessorato regionale ha ufficializzato l’esito della gara per l’affidamento in concessione dei servizi di trasporto passeggeri, veicoli e merci in regime di continuità territoriale, con una durata di sei anni.

I collegamenti con La Maddalena e San Pietro saranno gestiti dalla società Delcomar, mentre per l’Asinara il servizio sarà affidato alla società Ensamar. Il valore complessivo dell’appalto ammonta a 189.853.953 euro per il lotto 1 (La Maddalena e San Pietro) e 17.439.500 euro per il lotto 2 (Asinara).

“Con questa aggiudicazione – ha dichiarato l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca – chiudiamo finalmente una lunga fase di incertezza e proroghe continue, assicurando alle comunità delle isole minori un servizio stabile, programmato e duraturo. Dopo ben cinque gare andate deserte tra il 2022 e il 2023 per i collegamenti con San Pietro e La Maddalena, a causa delle difficoltà strutturali del mercato marittimo europeo, la Regione ha continuato a lavorare con determinazione, definendo un nuovo bando che mettesse davvero al centro il diritto alla mobilità dei cittadini”.

Per garantire la continuità del servizio oltre il 30 giugno, data di scadenza della proroga tecnica attualmente in vigore, è stata disposta l’esecuzione anticipata d’urgenza a partire dal 1° luglio 2025, in attesa della stipula formale dei contratti, subordinata alle consuete verifiche sui requisiti dichiarati in gara.

“Il risultato ottenuto – ha aggiunto l’assessora – dimostra che è possibile, anche in un contesto complesso, costruire strumenti efficaci capaci di incontrare l’interesse degli operatori e dare finalmente certezze ai territori. Questa non è solo un’aggiudicazione tecnica, ma un passo concreto verso una mobilità più equa per tutti, anche per chi vive nei contesti più periferici della nostra regione”.

L’Assessorato dei Trasporti continuerà a seguire con attenzione le fasi successive alla firma dei contratti e l’avvio del servizio nella sua nuova configurazione, vigilando sulla qualità dell’offerta e sulla regolarità delle prestazioni.



