Violento incidente stradale a Olbia, due feriti

Incidente stradale in viale Aldo Moro a Olbia.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattina di oggi, 13 dicembre, intorno alle 6 in Viale Aldo Moro, a Olbia. Lo scontro ha causato il ferimento di due persone, che sono state trasportate all’ospedale di Olbia.

Lo scontro ha richiesto il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia e del personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno dovuto operare congiuntamente per estrarre dalle vetture i due feriti.

La squadra ha garantito la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. La polizia stradale ha provveduto ai rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno gestito la viabilità in Viale Aldo Moro durante le operazioni di soccorso.

