L’aeroporto di Olbia diventa magico per Natale: tutte le installazioni

I bellissimi addobbi dell’aeroporto di Olbia.

La magia del Natale arriva all’aeroporto di Olbia. Lo scalo Gallurese si riempie di installazioni in occasione delle Feste, sia dentro che fuori l’aerostazione.

Fuori c’è il presepe di Berchidda, mentre dentro la struttura ci sono l’albero e il villaggio di Babbo Natale. Questo in particolare lascia a bocca aperta. Il profumo emanato dagli abeti, le luci, i nani e gli animali del bosco evocano un’atmosfera magica.

In fondo al villaggio di Babbo Natale c’è un’accogliente e suggestiva casetta di legno. Ma non è tutto perché dentro l’aeroporto di Olbia sono presenti numerose installazioni. Quest’anno il Costa Smeralda ha deciso di animare l’aeroporto per il periodo delle feste con diversi eventi per le Feste.

