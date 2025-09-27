L’iter processuale per la presunta violenza.

Il procedimento giudiziario per un caso di presunta violenza su minore a San Teodoro ha trovato il suo epilogo nei giorni scorsi con una sentenza di assoluzione. Il Tribunale collegiale di Nuoro ha infatti prosciolto Ugo Carta, 60enne del luogo, dall’accusa di atti sessuali con minore. L’uomo era imputato per fatti che avrebbero coinvolto una ragazza minore di 14 anni al tempo degli eventi.

Le accuse di violenza a San Teodoro.

La denuncia che ha dato il via alle indagini per violenza sessuale su minore a San Teodoro risale al 2021. La ricostruzione accusatoria parlava di approcci sessuali non consensuali verificatisi in un bar della località turistica durante una serata di agosto di quattro anni prima. La presunta vittima, nipote di un’amica dell’uomo, aveva dichiarato di essere stata toccata sulle cosce e sul seno da parte del 60enne.

L’incidente probatorio e le prime incongruenze.

Il caso di presunta violenza a San Teodoro ha previsto la celebrazione dell’incidente probatorio per audire la minore in un ambiente protetto. Dall’ascolto, condotto con l’ausilio di una psicologa, emersero subito alcune discrasie narrative nel racconto della giovane, rilevate anche dal consulente di parte. Questi elementi sono stati cruciali nel percorso istruttorio.

Il dibattimento a porte chiuse.

Il processo per il caso di violenza a San Teodoro si è svolto a porte chiuse. I genitori della ragazza, testimoniati, hanno riportato in aula quanto riferito loro dalla figlia. La testimonianza della zia della presunta vittima, amica dell’imputato e unica testimone oculare, si è rivelata decisiva: la donna ha dichiarato di non aver mai visto l’amico compiere alcun gesto inappropriato verso la nipote.

La richiesta della pubblica accusa e il verdetto.

Come scrive La Nuova Sardegna, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8 anni di reclusione. Al termine delle udienze, il collegio giudicante ha invece emesso una sentenza di assoluzione piena, accogliendo la tesi della difesa perchè il fatto non sussiste.

