Picchia le figlie piccole, 29enne arrestato a Padru

Un 29enne arrestato per aver picchiato le figlie e aggredito i carabinieri a Padru.

Un 29enne si è accanito contro le due figlie piccole a Padru, percuotendole, e poi ha colpito i carabinieri, intervenuti dopo la chiamata disperata della madre, compagna dell’uomo. I militari sono stati costretti ad usare il taser per riuscire a bloccare a ammanettare il giovane.

Questa mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Tempio per la convalida dell’arresto. Il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il giudice, non lo ha convalidato. Così il 29enne si trova a piede libero con l’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri, ma finità a processo per i reati di percosse e di resistenza a pubblico ufficiale.

