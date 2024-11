Violentato e filmato dal padre in Gallura, bimbo sentito in audizione protetta

Anche un 14enne sarebbe stato vittima di violenze in Gallura.

Un bimbo che vive in un paese della Gallura sarebbe stato vittima di violenza sessuale dal padre, che poi avrebbe inviato il materiale pedo pornografico ad altri uomini. Oltre al piccolo, che ha solo 9 anni, ci sarebbe anche un altro ragazzino, che oggi ha 14 anni.

I ragazzini stati sentiti per diverse ore nella sala in audizione protetta al tribunale dei minorenni di Cagliari. Da lì è emerso un quadro agghiacciante, dove il piccolo ha confermato che il padre, un 42enne, avrebbe abusato di lui all’età di 8 anni. Inoltre il piccolo sarebbe stato fotografato e filmato, le cui immagini sono state mandate ad altri uomini.

Le indagini hanno portato a scoprire un’altra presunta vittima: un 14enne, sentito anche lui in incidente probatorio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, ha ascoltato in audizione protetta due minori, che avrebbero subito gli abusi per i quali i carabinieri della Compagnia di Tempio indagano ormai da mesi.

Anche il 14enne nelle sue dichiarazioni ha confermato le accuse della vittima più giovane. In particolare, i bambini avrebbero riferito di ulteriori fatti avvenuti in un appartamento frequentato da un gruppo di adolescenti, dove si sarebbero verificati episodi di consumo di alcol prima di presunte violenze mai denunciate in precedenza.

