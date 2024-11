Anche i Boomdabash al concertone di Capodanno a Olbia

I Boomdabash faranno ballare al Capodanno di Olbia.

Non solo i Pinguini Tattici Nucleari, ma al concertone di Capodanno a Olbia ci saranno anche i Boomdabash. La bomba è stata lanciata in queste ore dall’assessore al Turismo, Marco Balata, che ha condiviso sui social la locandina e anche gli artisti hanno condiviso la stessa sui loro account social ufficiali.

LEGGI ANCHE: I Pinguini Tattici in concerto a Olbia

La band si esibirà il 31 dicembre 2024 dopo il turno dei Pinguini Tattici Nuclerari e i fuochi. I Boomdabash sono artisti pugliesi molto conosciuti, grazie alle loro celebri hit estive e collaborazioni con artisti come del calibro di Alessandra Amoroso, Baby K, J-Ax, Loredana Bertè e tanti altri. Con le sonorità reggae, unite alla dancehall, fino all’hip-hop, la band salentina è tra quelle che hanno sperimentato di più a livello musicale negli anni.

Per questo motivo il loro successo è stato consolidato, sopratutto negli ultimi anni. Le loro hit hanno fatto ballare per diverse estati e sono tanti i dischi di platino che la band ha sfornato grazie ai loro successi estivi, che hanno scalato le classifiche nazionali. La presenza dei Boomdabash a Olbia, renderà sicuramente il Capodanno olbiese un momento di divertimento e festa, riportando il mood estivo in città, sul molo Brin.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui