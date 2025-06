Abusi su disabile per guarirla dal malocchio, il caso in Gallura

51enne ai domiciliari per violenza sessuale su una ragazza disabile in Gallura.

Un 51enne è stato arrestato in un paese in Gallura per violenza sessuale su una giovane donna disabile, facendole credere con l’inganno che si trattasse di una cura contro il “malocchio”. La ragazza, una 19enne, affetta da un ritardo mentale avrebbe contattato il “santone”, noto nel paese per essere un guaritore da tradizione, perché voleva essere liberata dal malocchio.

Stando all’accusa, il 51enne avrebbe approfittato delle condizioni di disabilità della giovane per abusarne sessualmente. Sempre secondo il racconto della giovane, dopo una “lettura delle carte”, le avrebbe diagnosticato una presunta malattia di origine soprannaturale e le avrebbe chiesto di mettersi in reggiseno.

In questo momento la 19enne sarebbe stata palpeggiata a seno e glutei, dopo uno strofinamento di carte da gioco sulla schiena, nonostante l’opposizione della ragazza. La presunta vittima, turbata, ha rivelato ai suoi famigliari il modo in cui l’uomo avrebbe “guarito” la giovane e così è scattata la denuncia lo scorso marzo. Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno portato all’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Tempio, che ha avanzato richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il ”santone” è comparso ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio, dove ha scelto di non rispondere alle domande del gip Marcella Pinna. Tuttavia, ha rilasciato dichiarazioni spontanee in cui ha negato ogni accusa, sostenendo che è conosciuto nel paese per la “medicina per l’occhio”.

