I personaggi famosi in Costa Smeralda.

Quella che è passata meno inosservata nell’agorà virtuale dei social è stata Taylor Mega. La modella friulana, di cui si favoleggia anche una liaison con l’imprenditore Flavio Briatore, si é immortalata su uno yacht a largo di Porto Cervo (con addosso un costume della sua ultima collezione) ed è stato subito boom di fan.

Ma in questi giorni, in Costa Smeralda, hanno fatto la comparsa altri volti noti del piccolo schermo. Come Clarissa Marchese, miss Italia 2014, e tronista di Uomini e Donne. O la showgirl Elena Barolo, già velina di Striscia. Sulla rete si è fatta notare, infine, anche la top model americana Meredith Mickelson, preferita da Calvin Klein e Maybelline New York. E l’estate dei vip in Costa Smeralda è appena iniziata.

