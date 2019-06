Il festival teatrale di La Maddalena.

Si è conclusa ieri la prima edizione di “Be in the move festival – Garibaldi, memoria e attualità in dialogo”, una manifestazione teatrale durata tre giorni e dedicata alla figura dell’eroe dei Due Mondi Giuseppe Garibaldi ed organizzato dalle compagnie GentiArrubiaTeatro e Mangano-Massip.

Una manifestazione divertente e formativa che ripercorre in chiave teatrale la vita dell’eroe dei Due Mondi e tutto ciò che circondava la sua figura. Da “Anita è viva. Storie di Anita Oggi” messo in scena dalla giornalista di Rai Radio 1 Maria Grazia Putini, all’installazione video partecipativa “Una cartolina per Garibaldi”, fino al Laboratorio per bambini organizzato dalla compagnia Luna e GNAC Teatro di Bergamo.

Queste ed altre iniziative hanno arricchito tutta la manifestazione, riscontrando nel pubblico tutto uno straordinario consenso, come affermato anche dal vicesindaco Massimiliano Guccini: “Siamo molto contenti di aver patrocinato questo bellissimo festival di teatro. Si tratta di un progetto in itinere che potrà essere apprezzato da tutti, anche in futuro, grazie ad altri eventi di questo tipo, ma anche progetti formativi che coinvolgeranno i nostri studenti. Sono state tre serate di livello che hanno ricevuto un importante consenso dal pubblico”.

Cultura, storia, attività formative: questo rappresenta Be in the Move, un mezzo per comunicare, attraverso l’arte, valori e principi fondamentali che non dovrebbero mai essere sbiaditi nel ricordo. “Spettacoli di questo tipo dimostrano quanto l’amministrazione, oltre ad eventi di tipo mondano, tiene in grande considerazione l’aspetto culturale“, conclude il vicesindaco Guccini.

