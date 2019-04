La legge per tagliare i vitalizi.

Verrà rivista molto presto la legge che regolamenta l’assegnazione dei vitalizi ai consiglieri regionali della Sardegna. Ad annunciarlo il leghista Michele Pais, presidente dell’assemblea sarda nel corso della Conferenza delle Assemblee legislative regionali.

Nelle intenzioni di Pais i vitalizi verrebbero riparametrati con la modalità di calcolo del contributivo corretto. La riforma deve, però, essere attentamente vagliata per far sì che superi il vaglio della Corte Costituzionale in materia di diritti acquisiti. Il provvedimento verrà varato in ottemperanza all’ultima finanziaria, che prevede sanzioni per le Regioni che non operino tagli dei vitalizi.

(Visited 77 times, 87 visits today)