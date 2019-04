All’Università di Olbia l’incontro Unesco sul patrimonio marino

Appuntamento per il 2 maggio.

Parte dalla Sardegna il grande progetto “Unesco Academy – Laboratorio per studenti universitari sullo sviluppo di reti territoriali” promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco Regione Sardegna, con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Unesco Academy nasce come ciclo di incontri nelle Università della Sardegna, per discutere insieme a studenti ed esperti le sfide e i valori fondanti dell’Unesco: pace e cooperazione attraverso cultura, scienza e istruzione. Attraverso questi eventi si vuole facilitare il dialogo tra enti che operano sul territorio e futuri cittadini, allo scopo di formulare proposte di sviluppo innovative e favorire il riconoscimento e la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle nuove generazioni.

Le attività prevedono 6 incontri programmati in due momenti: tra maggio e giugno, e tra ottobre e dicembre. Gli incontri si svolgeranno nelle città di Cagliari, Sassari, Olbia, Posada e Barumini.

Il ciclo di incontri sarà composto da tre elementi sinergici: presentazione e discussione del tema, workshop, networking informale. Ciascun appuntamento ha per oggetto un tema simbolo delle aree d’azione dell’Unesco:

Marine World Heritage

I 4 pilastri della sostenibilità

Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale

Educazione e Accessibilità

Unesco e la Sardegna

Diritti umani

Gli studenti, divisi in tavoli di lavoro interdisciplinari, sono chiamati a formulare nuove proposte su ogni tema, poi oggetto di una discussione collettiva, fino alla definizione di un progetto concreto capace di promuovere lo sviluppo del territorio locale.

Il 2 maggio il progetto prenderà avvio presso l’Aula Magna “Robert F. Engle” del Polo Universitario di Olbia all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, il primo percorso laboratoriale sulla tematica Marine World Heritage.

A partire dalle 10.30, si inizierà con un’interessante conferenza dove, oltre a Gianfranco Sanna, Rappresentante Regionale Associazione Italiana Giovani per Unesco, saranno tantissimi gli esperti presenti: Lucia Giovanelli, Presidente Corso di laurea in Economia e management del turismo – DiSea – Sede di Olbia; Francesco Morandi, Docente di Diritto del turismo-DiSea -Sede di Olbia; Gianfranco Benelll, Docente di Diritto della navigazione -DiSea-Sede di Olbia; Giulio Magni, One Ocean Foundation; Giovanna Spano, Responsabile Educazione ambientale Amp Tavolara-Punta Coda cavallo; Raimondo Mandis, Project Manager Sardegna Ricerche, Mario Gattu, Presidente Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna, Carlo Marcetti, economista.

Dalle 14 inizieranno i tavoli di lavoro tematici e alle 17 l’attività in plenaria con gli studenti.

Si tratta di un’occasione unica per gli studenti universitari che potranno contribuire in prima persona e con le proprie idee alla promozione dello sviluppo territoriale.

