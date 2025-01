Sgomberata l’ex sede Sip di Olbia.

Giovedì scorso la Polizia locale di Olbia ha eseguito uno sgombero in un edificio dismesso, ex sede della Sip (Società Idroelettrica Piemontese), a seguito di segnalazioni di degrado e condizioni igienico-sanitarie precarie. L’immobile, attualmente di proprietà del ministero della Cultura e inutilizzato, si trova nel centro cittadino e veniva occupato abusivamente da un cittadino extracomunitario, residente in un centro del Sud Sardegna.

Durante l’intervento, condotto dal Nucleo Operativo Sicurezza Urbana e dal Servizio Pronto Intervento, gli agenti hanno riscontrato la presenza dell’uomo, che aveva trasformato alcuni ambienti dell’edificio in una dimora abituale. L’individuo, che in passato aveva lavorato nel settore edilizio, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per l’occupazione abusiva di un’area pubblica.

L’uomo è stato allontanato dal sito e indirizzato verso le strutture comunali e le associazioni di volontariato per garantirgli una sistemazione più dignitosa. L’intervento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia Locale per risolvere problematiche di disagio sociale e degrado, migliorando la qualità della vita nelle aree del centro storico.

