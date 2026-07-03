Voli Cagliari-Olbia con Aeroitalia, novità e orari dei collegamenti

Attivati i voli Cagliari-Olbia.

A partire da oggi, 3 luglio, Aeroitalia avvierà nuovi collegamenti aerei interni in Sardegna tra Cagliari e Olbia, introducendo voli diretti operativi due volte alla settimana. La compagnia ha comunicato che le frequenze saranno attive ogni lunedì e venerdì, con il primo collegamento programmato proprio per il 3 luglio. La rotta prevede la partenza da Cagliari alle 13:20 con arrivo a Olbia alle 13:50, mentre il volo di ritorno da Olbia è fissato alle 14:30 con arrivo a Cagliari alle 15.

Secondo quanto riferito da Aeroitalia, i passeggeri dei voli interni potranno inoltre accedere gratuitamente al servizio Fast Track negli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia. Il percorso dedicato ai controlli di sicurezza consentirà una riduzione dei tempi di attesa e un accesso più rapido all’area imbarchi. L’iniziativa è stata richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna e accolta dagli scali coinvolti, con l’obiettivo di agevolare le procedure aeroportuali per chi viaggia sui collegamenti interni. I biglietti risultano già disponibili per l’acquisto attraverso il sito ufficiale aeroitalia.com e presso le principali agenzie di viaggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui