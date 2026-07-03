Incidente a Olbia in via Angola, tamponata auto in sosta: feriti

L’incidente con feriti in via Angola a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato stamane, 3 luglio, a Olbia, in via Angola. Un’auto in transito ha tamponato un’altra auto che risultava parcheggiata in maniera irregolare sulla carreggiata. L’impatto ha coinvolto i due mezzi lungo la strada cittadina, provocando il ferimento delle persone presenti a bordo. Le condizioni dei coinvolti sono state indicate come non gravi e tali da non destare particolare preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia, che ha provveduto a effettuare i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica e per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i rilievi.

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