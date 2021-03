Saranno disponibili da giugno.

Gli svizzeri pensano già all’estate in Gallura. Due aziende elvetiche, la Cricket air ag e la Air-Dynamic SA hanno lanciato il Summercharter.ch dove è possibile prenotare il proprio viaggio su voli con al massimo 18 passeggeri a partire dal 19 giugno da Lugano a Olbia.

Per garantire la sicurezza utti i voli, così come tutti i servizi offerti a terra, vogliono essere “Covid free”. Il programma voli covid safe permetterà di garantire la sicurezza in tale ambito. Già il numero ristretto dei passeggeri in viaggio, al massimo 18 persone, permette di gestire al meglio questa situazione. Inoltre le dimensioni dello scalo luganese e degli scali prescelti, con tempi d’imbarco ridottissimi e la possibilità del distanziamento sociale, permettono di viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità.

I prezzi per il volo partono rispettivamente da 490 franchi(sola andata) e 890 franchi (andata e ritorno).

(Visited 277 times, 277 visits today)