Il volo per Olbia è un lusso, ad agosto costa più di 500 euro

Il caro-voli per Olbia.

Arrivare a Olbia in aereo è un lusso anche nel 2024. Se lo scorso anno il costo alle stelle dei biglietti aerei ha scatenato un ampio dibattito politico, anche questa estate concedersi una vacanza nel nord Sardegna rischia di diventare una cosa per pochi, nonostante il record di arrivi registrato nel mese di luglio.

A fine luglio un volo Milano Linate-Olbia con una compagnia aerea low cost come Aeroitalia arriva a superare i 400 euro. Ad esempio, un biglietto di sola andata per una sola persona per il 31 luglio da Linate a Olbia, costa 359,99 euro. Situazione che non cambia optando per altre compagnie aeree, i cui costi arrivano a superare anche i 500 euro. Ad essere più cara è la settimana di Ferragosto, che diventa un salasso per molti viaggiatori. Con una low cost come Easyjet si va da oltre 190 euro per la sola andata, mentre alcuni voli di sola andata in alcuni orari superano anche i 300 euro a persona.

Il caro traghetti.

Recentemente Adiconsum aveva denunciato il rincaro dei biglietti per il trasporto via mare, rilevando come un viaggio per Olbia, per una famiglia, costa come uno stipendio. Da una recente analisi, infatti, si parla anche di tariffe da 1.324 euro, che salgono a 1.640 euro se si opta per una cabina interna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui