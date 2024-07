A Francesca Fagnani la conduzione di La Nuit des Étoiles ad Olbia

La Fagnani all’evento di Olbia.

Ci sarà anche Francesca Fagnani alla conduzione de La Nuit des Étoiles, a Olbia. La giornalista di Belve presenterà l’appuntamento in piazza Crispi accanto alla madrina Anbeta Toromani. L’evento è in programma sabato 27 luglio alle ore 22.

Piazza Crispi a Olbia diventerà per l’occasione un teatro a cielo aperto per ospitare le esibizioni delle stelle della danza classica internazionale. Francesca Fagnani, creatrice e protagonista della trasmissione “Belve” su Rai 2, sarà il volto di questa serata, che porterà per la prima volta la magia del balletto ai più alti livelli in un contesto aperto al grande pubblico, nello splendido scenario del Golfo di Olbia.

La giornalista è nata a Roma il 25 novembre 1976, ha iniziato la sua carriera in Rai presso la sede di New York. Ha collaborato con Giovanni Minoli a Rai Educational ed è apparsa per la prima volta in video nel 2006 nella trasmissione “Annozero” di Michele Santoro. È nota al grande pubblico per il programma “Belve” (Rai 2), di cui è conduttrice e co-autrice, e che presenta con un piglio personalissimo. Nel 2023 è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo.

Sabato prossimo, sotto la direzione artistica della coreografa Mavi Careddu, si esibiranno alcuni tra i più importanti nomi della danza classica mondiale nella città gallurese. Tra le étoiles presenti, spiccano Steven McRae, Primo Ballerino del Royal Ballet di Londra, e Iana Salenko, Prima Ballerina dello Staatsballett di Berlino, che porteranno in scena la prima mondiale di una nuova coreografia del “Boléro” di Maurice Ravel. Molto attese anche le performance di Bleuenn Battistoni e Paul Marque, rispettivamente Ballerina Étoile e Ballerino Étoile dell’Opera di Parigi, che interpreteranno alcune coreografie del repertorio classico nelle versioni coreografiche di Rudolf Nureyev, presentate nel celebre teatro parigino.

