Per Natale 64 nuovi voli per la Sardegna, a Olbia sono 4

Altri voli si aggiungono per Olbia.

A Olbia ci sono quattro voli aggiuntivi per Linate. Nell’ultimo aggiornamento del nuovo assessore dei Trasporti. Sono 64 a oggi i voli aggiuntivi per le Feste di Natale predisposti da Ita e Volotea per la Sardegna o per lasciare l’Isola.

Sono 54 le tratte in più che vanno all’aeroporto di Cagliari, dove sono 32 da e per Fiumicino, 22 da e per Linate, mentre sei sullo scalo di Alghero, 2 per Fiumicino e 4 per Linate, per le date che vanno dal 21 al 30 dicembre.

Ora gli uffici della Regione, con l’Enac e le compagnie aeree stanno monitorando i coefficienti di riempimento, mentre in Consiglio regionale, alla commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, si sta affrontando il tema della continuità territoriale. L’obiettivo è quello di individuare nuove alternative all’attuale bando biennale che sarà aggiudicato ai primi di febbraio.



