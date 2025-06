Volo Fiumicino-Olbia cancellato, a terra vescovo Fornaciari e sacerdoti

Il vescovo Roberto Fornaciari e 25 sacerdoti dovevano imbarcarsi nel volo Fiumicino-Olbia.

Diversi sacerdoti e il vescovo di Tempio-Ampurias sono rimasti a terra perché il volo da Fiumicino a Olbia di giovedì 26 giugno è stato improvvisamente cancellato. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, sono 25 a non essersi potuti imbarcare sul volo Volotea delle 18:55 da Roma Fiumicino. Tuttavia, il volo è stato improvvisamente cancellato, con ogni probabilità a causa di un guasto nell’aeromobile.

A restare a terra anche tanti turisti a cui questa disavventura ha rovinato le loro vacanze. Stando a quanto riporta il quotidiano, i viaggiatori avrebbero ricevuto scarse informazioni da parte della compagnia aerea, oltre ad aver affrontato i disagi. Per loro è stato offerto un buono per la cena e, in seguito, è stato organizzato il pernottamento in hotel. Soltanto oggi, su diversi voli, tutti i passeggeri sono riusciti a raggiungere finalmente Olbia.

