Uno stabilimento balneare del Romazzino è il migliore in Italia

La guida premia i beach club della Costa Smeralda.

Il beach club del Romazzino, A Belmond Hotel, è il migliore in Italia, secondo la ”Guida ai migliori beach club d’Italia 2025”, edita da Morellini Editore. Ha ottenuto “Tre ombrelloni Gold”, ovvero il massimo riconoscimento nella guida. Anche altri stabilimenti sardi si sono distinti per essere tra le eccellenze italiane. Sono 28, con i “Tre ombrelloni gold” ottenuti anche dal Phi Beach a Baja Sardinia e da Nikki Beach, sempre nella splendida cornice della Costa Smeralda.

Il beach club del Romazzino è una novità assoluta della stagione 2024 e in un anno è già un’eccellenza. Ma la Sardegna non si è distinta solo nella classifica generale. Alcuni dei suoi beach club hanno conquistato anche premi speciali assegnati per categoria. La Spigola a Golfo Aranci ha trionfato nella ristorazione, aggiudicandosi il titolo di miglior beach restaurant 2025. Il miglior design, secondo la guida, si trova al Phi Beach, mentre la qualità e la sostenibilità sono state premiate al Cone Club, situato anch’esso a Baja Sardinia. Il titolo di miglior location, sia regionale che nazionale, è invece andato al Warung Beach Club di Masua, a conferma del fascino ineguagliabile della costa sud-occidentale dell’isola.

Questa guida rappresenta un progetto editoriale unico nel suo genere, nato da un viaggio di oltre novemila chilometri lungo tutta la costa italiana. A compierlo sono stati il giornalista Andrea Guolo e l’attrice e scrittrice Tiziana Di Masi, coinvolta nel ruolo di consulente esperienziale. Ogni beach club selezionato è stato raccontato attraverso una scheda dettagliata che ne descrive l’atmosfera, il servizio e l’unicità, con una valutazione in centesimi per location, servizi, design, food, beverage e mood, che ha portato alla creazione di una graduatoria finale da uno a tre ombrelloni.

Oltre al valore informativo, la guida ha anche una forte valenza multimediale: da essa sono nati il sito italianbeach.club, i relativi canali social e il podcast “Beach Advisor”, in collaborazione con Loquis. Pensata per i beach lovers, la guida è anche un utile strumento per gli operatori del settore e per le istituzioni, in vista delle trasformazioni che l’applicazione della direttiva Bolkestein sta già portando in diverse regioni.

“Questa guida” spiegano gli autori “è una selezione delle migliori strutture italiane. I beach club hanno un valore sempre più rilevante all’interno del sistema turistico e sono diventati essi stessi una destinazione, esattamente come lo sono gli hotel di prestigio internazionale e come i ristoranti e i locali presenti nei centri balneari d’Italia. L’offerta è in forte evoluzione, anche a seguito dell’applicazione della direttiva Bolkestein che in alcune regioni d’Italia è già avvenuta. Crediamo che il bello debba ancora arrivare”.

