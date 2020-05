Confermate le rotte con la Sardegna.

In attesa di capire quando potranno ripartire i voli da e per la Sardegna le compagnie aeree sono già al lavoro per programmare e promuovere l’estate 2021 con largo anticipo.

Al momento infatti non ci sono ancora indicazioni ufficiali e precise sui voli nazionali ed internazionali anche a causa delle diverse gravità dell’emergenza coronavirus in Italia e in Europa.

Ed è cosi che Volotea ha già messo in vendita i biglietti per l’estate del prossimo anno confermando le rotte con gli aeroporti della Sardegna.

Da Olbia in vendita quindi i biglietti per Ancona, Bari, Bologna, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo Pisa, Torino, Venezia e Verona oltre ai collegamenti con la Francia di Bordeaux, Marsiglia, Nantes, Strasburgo.

Per Alghero invece in vendita i biglietti per i collegamenti con Genova, Venezia, Verona e Madrid.

