Intervenuti i carabinieri fuori dalla banca.

Rabbia e tensione hanno richiesto l’intervento di due pattuglie dei carabinieri per ristabilire l’ordine questa mattina fuori dalla filiale di banca Intesa al Centro Martini di Olbia.

Erano più di trenta le persone in fila in attesa di essere servite e tra il caldo e la confusione nella gestione dei numeri assegnati ai clienti per i turni da rispettare hanno scaturito motivo di lite tra le persone in attesa.

Le lunghe file e la scarsità di personale nel servire i clienti hanno fatto perdere la pazienza di molti. Ad alimentare le lamentele anche la poca chiarezza sui turni da rispettare e gli appuntamenti da prendere per essere serviti dall’unico sportello aperto su tre disponibili.

(Visited 74 times, 79 visits today)