Il ricorso di Volotea.

Volotea presenta ufficialmente ricorso al Tar della Sardegna contro la decisione della Regione di escluderla dal bando per la continuità territoriale per i tre aeroporti dell’Isola: Olbia, Alghero e Cagliari. Come già annunciato dalla stessa compagnia nei giorni scorsi, i legali stanno anche preparando un reclamo alla Commissione europea di Bruxelles.

“La decisione di escludere Volotea dalla gara per una mera formalità lede, infatti, i principi fondamentali del diritto nazionale e dell’Unione europea in materia di contrattazione pubblica e buon andamento dell’amministrazione, eliminando di fatto ogni forma di concorrenza tra i due partecipanti”, spiega la compagnia.

Volotea ha preso parte alla gara indetta dalla Regione Sardegna presentando tutte le sei offerte perla continuità territoriale con collegamenti in partenza dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino. Secondo la compagnia l’offerta di Volotea, più bassa di quella di Ita, assicurerebbe alla Regione Sardegna un risparmio di circa 3 milioni di euro.