Ora si verificheranno i requisiti per Ita.

Una carenza insanabile quella di Volotea in corsa per il bando sulla continuità aerea in Sardegna. Lo conferma l’Assessorato Regionale dei Trasporti ha valutato che la documentazione presentata da Volotea per ciascuna delle 6 rotte previste nella procedura di emergenza per l’assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea è risultata carente nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445 del 2000.

Si procederà ora alla verifica dei requisiti dichiarati da Ita.