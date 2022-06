Volotea riattiva il collegamento da Trieste all’aeroporto di Olbia

Il collegamento per Olbia.

Torna il collegamento da Trieste a Olbia con Volotea. Il collegamento estivo della compagnia aerea low cost, sarà attivo due volte a settimana, ogni martedì e venerdì. Il ripristino della tratta da parte di Volotea, punta a potenziare il settore turistico, colpito nei precedenti due anni dalla pandemia.

Questa estate la compagnia spagnola opererà nel suo network con 41 aerei contro i 36 dell’estate del 2019, contando anche su una flotta potenziata di nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio. In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità dei posti di circa il 40 per cento rispetto al 2019 e prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, ovvero circa il 32% in più rispetto al 2019.