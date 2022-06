La targa commemorativa a Tempio.

Ieri pomeriggio, a pochi mesi dalla sua scomparsa, il Rotary di Tempio ha voluto esprimere il suo affettuoso ricordo per “zio Tonino Cusseddu”, decano dei commercianti tempiesi e d’Italia, presenza instancabile e discreta, conosciuto da tante generazioni di galluresi, esempio positivo di vita per tutti ma soprattutto per le nuove generazioni. Lo ha fatto con una targa commemorativa apposta all’ingresso del suo negozio di tessuti, nella centrale via Roma.

Zio Tonino, un secolo di vita, è venuto a mancare lo scorso marzo. Vendeva stoffe da ormai 84 anni, primo giorno di lavoro a 16 anni, nel suo negozio di via Roma, dove i tessuti componevano un magico arcobaleno dietro le sue spalle. Divenuto, grazie al suo amore per la professione, il negoziante più anziano e longevo d’Italia, nel 2020 era stato omaggiato dal Comune di Tempio con una targa. Per la comunità era un vero e proprio punto di riferimento, soprattutto nel fermento pre-carnevalesco, quando il suo negozio riforniva tutta la città per la creazione dei costumi di Carnevale.

Erano presenti alla cerimonia, oltre ai rappresentanti del Rotary, il presidente Franco Langiu e il direttivo, il sindaco Gianni Addis, la vicesindaco Anna Paola Aisoni, gli assessori Paolo Cossu e Monica Liguori e, con loro, anche tanti concittadini.