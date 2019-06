Il Waterfront Costa Smeralda torna a Porto Cervo.

La via della moda, del lusso e del bel vivere in chiave estiva si appresta a riaprire. Anche quest’anno sulla banchina del Porto Vecchio di Porto Cervo tornerà il Waterfront Costa Smeralda, versione innovata dello storico villaggio Harrods.

Dalla fine di giugno e fino alla fine dell’estate torneranno, quindi, i luxury temporary store dei marchi più prestigiosi, la bellezza della passeggiata fronte mare, eventi ed intrattenimenti collaterali.

“Il waterfront dovrebbe aprire intorno al 26 di giugno o al massimo la prima settimana di luglio – conferma Franco Mulas, area manager degli hotel della Costa Smeralda -. È bellissimo perchè dà un servizio a tutta Porto Cervo in una zona del porto che altrimenti non sarebbe così accogliente come, invece, lo è con il waterfront”.





