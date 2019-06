L’iniziativa di solidarietà in piazza Elena di Gallura a Olbia.

Un seggiolino per l’auto, un sacchetto con secchiello e formine per la spiaggia, una bicicletta da femminuccia azzurra e lilla, un gioco e un biglietto scritto a penna tutto in maiuscolo: “Regalo. Free”.

Gli oggetti sono stati lasciati su una panchina di piazza Elena di Gallura a Olbia e in pochi minuti il tam tam si è diffuso alla velocità della rete. Il misterioso donatore ha trovato forse il modo meno moderno, ma più sicuramente pratico per consegnare ai meno fortunati quello che lui (o lei se si tratta di una donatrice) aveva avuto la fortuna di acquistare, qualche anno fa, ai suoi figli.

Non è passata nemmeno un’ora che qualcuno è arrivato a ritirare i regali, lettura in trasparenza di quanto le stretta economica sia ancora molto presente e vicina a noi. Li ha portati via con sè immaginando, probabilmente, che la vita, ogni tanto, ha anche un pensiero benevolo.

Cuoricini e messaggi di soddisfazione sulla rete, che ha seguito il tam tam dei doni passo passo. E la conferma che quello capitato oggi non sia un gesto isolato e che, anzi, testimoni come le difficoltà di questi anni non abbiano inaridito la voglia di aiutare gli altri.

