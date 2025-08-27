Olbia in lutto per William Forroia, aveva soltanto 50 anni

Addio a William Forroia.

Un’altra giovane vita se ne va a Olbia con la scomparsa di William Forroia. L’uomo, di soli 50 anni, è volato via a causa di una malattia. Molto conosciuto in città, l’uomo scomparso è ricordato come molto buono, papà di due figli e marito.

Il 50enne, titolare di una ditta, era voluto molto bene e aveva tanti conoscenti. Purtroppo ultimamente non stava bene, nonostante la giovane età. Sono tantissimi i messaggi di dolore a Olbia per la scomparsa di William. L’ultimo saluto all’uomo avrà luogo giovedì 28 agosto, alle ore 11, nella Basilica di San Simplicio.

