Olbia in lutto per William Forroia, aveva soltanto 50 anni

Addio a William Forroia.
Un’altra giovane vita se ne va a Olbia con la scomparsa di William Forroia. L’uomo, di soli 50 anni, è volato via a causa di una malattia. Molto conosciuto in città, l’uomo scomparso è ricordato come molto buono, papà di due figli e marito.
Il 50enne, titolare di una ditta, era voluto molto bene e aveva tanti conoscenti. Purtroppo ultimamente non stava bene, nonostante la giovane età. Sono tantissimi i messaggi di dolore a Olbia per la scomparsa di William. L’ultimo saluto all’uomo avrà luogo giovedì 28 agosto, alle ore 11, nella Basilica di San Simplicio.
Ultime Notizie
- Successo a Badesi per la presentazione del libro “Grazia Deledda e il cibo”
- Blitz della Finanza a Porto Cervo, ecco il residence abusivo al Piccolo Pevero
- Caos e ricorsi a San Pantaleo: “Dal Comune di Olbia provvedimenti troppo rigidi”
- La denuncia a Santa Teresa: “Rubato ombrellone dalla pedana per i disabili”