“Winter is better” contributi a La Maddalena per chi apre d’inverno

A La Maddalena il progetto “Winter is better” per la destagionalizzazione

La Maddalena punta sulla destagionalizzazione: pubblicato il bando comunale nell’ambito del progetto “Winter is better“. Incentivi straordinari previsti per commercianti e artigiani che garantiscono l’apertura delle attività anche nei mesi invernali.

Prosegue l’impegno del Comune di La Maddalena nel contrasto allo spopolamento commerciale dei mesi freddi. È stato ufficialmente indetto un bando pubblico, curato dalla Direzione Urbanistica e dal Servizio Commercio, finalizzato all’assegnazione di contributi straordinari alle piccole e medie imprese del territorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto programmatico “Winter is better”, volto a trasformare l’economia locale da stagionale a stabile, incentivando la vitalità del centro storico e delle periferie durante tutto l’anno.

L’intervento è rivolto specificamente alle imprese operanti nei settori dell’artigianato, del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di sostenere gli operatori che contribuiscono a rendere il paese “vivibile tutto l’anno”, garantendo servizi ai residenti e supporto ai flussi turistici attratti dagli eventi culturali e sportivi organizzati al di fuori della stagione balneare.

I requisiti di accesso

Per poter accedere agli incentivi, le imprese devono dimostrare una continuità operativa specifica. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti temporali:

Aver garantito un’apertura stabile per almeno 5 mesi nel secondo semestre del 2025 (periodo 1° luglio – 31 dicembre).

Assumere l’impegno formale a mantenere l’attività aperta per almeno 10 mesi nel corso dell’anno solare 2026.

Oltre alla continuità dell’esercizio, i richiedenti devono avere sede legale nel Comune di La Maddalena, essere in regola con l’iscrizione alla CCIAA, non presentare morosità o contenziosi pendenti con l’Ente comunale e risultare in possesso del DURC regolare (correttezza dei versamenti INPS e INAIL).

Le istanze devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio comunale competente. Sono previste due modalità di invio, a pena di inammissibilità:

Tramite PEC: all’indirizzo protocollo@pec.comunelamaddalena.it, indicando l’oggetto specifico riportato nel bando. Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo, in plico sigillato recante i dati del mittente e la dicitura relativa all’assegnazione degli incentivi.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una “ricchezza diffusa”, cercando di mitigare gli effetti della stagionalità che da tempo caratterizza le economie insulari.

