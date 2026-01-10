C’è bisogno di sangue, l’Avis Olbia organizza una raccolta

La raccolta sangue organizzata dall’Avis Olbia.

Un’iniziativa dedicata alla solidarietà e alla promozione della donazione di sangue è in programma a Olbia nella giornata di domani, domenica 11 gennaio. L’Avis comunale organizza infatti una raccolta straordinaria, realizzata con la collaborazione del Circolo Canottieri di Olbia, con l’obiettivo di rafforzare le scorte e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto.

L’appuntamento è fissato nella fascia mattutina, con le operazioni che si svolgeranno dalle 8 alle 12:30 negli spazi dell’ex sede Sep, in via dei Lidi, con accesso dall’ingresso situato di fronte al civico 45. Particolare attenzione è riservata ai nuovi donatori, per i quali l’accettazione sarà possibile entro le 10:30, così da consentire lo svolgimento di tutti i controlli previsti.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività promosse dall’associazione per rispondere al costante fabbisogno di sangue e dei suoi derivati, soprattutto in periodi in cui le disponibilità tendono a ridursi. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l’Avis di Olbia mette a disposizione l’indirizzo di posta elettronica olbia.comunale@avis.it.

